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Атакували FPV, реактивні «шахеди», удари по АЗС: Терехов про тиждень у Харкові

Суспільство 15:31   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Атакували FPV, реактивні «шахеди», удари по АЗС: Терехов про тиждень у Харкові Фото: Ігор Терехов

Минулого тижня Харків пережив 18 обстрілів. Статистику ударів опублікував мер міста Ігор Терехов.

За його даними, били росіяни по Шевченківському, Київському, Салтівському, Немишлянському, Холодногірському, Основ’янському та Індустріальному районах. Окупанти застосовували різне озброєння: FPV-дрони (зокрема й без бойової частини), БпЛА «Молния» та «Італмас», реактивні «шахеди», а також РСЗВ «Торнадо-С».

Загиблих внаслідок ударів немає, постраждали п’ятеро людей. Терехов підкреслює: цілями армії РФ знову були виключно мирні об’єкти.

«Агресор цілеспрямовано нищить звичайне життя: житлові багатоповерхівки, приватні домоволодіння, гаражі, автівки, малий і середній бізнес. Вибиті вікна, понівечені фасади, пошкоджені покрівлі й розірвані мережеві дроти. За кожним руйнуванням – оселі людей, робочі місця та підприємства, які продовжують сплачувати податки, виплачувати зарплати й утримувати економіку країни в надскладних умовах», – зазначив міський голова.

Окремо Терехов звернув увагу на «прильоти» по автозаправних станціях.

«Наприкінці тижня ми мали одразу кілька таких епізодів. Подібні випадки ми вже бачили у травні. Тепер агресор знову застосовує цю небезпечну практику як проти Харкова, так, до речі, і проти інших прифронтових міст та громад», – пише мер.

Протягом тижня в місті 63 рази оголошували повітряну тривогу. Сумарно небезпека тривала 97 годин. Цей показник на 61 годину (або на 39%) менший порівняно з областю.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 15:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня Харків пережив 18 обстрілів. Статистику ударів опублікував мер міста Ігор Терехов.".