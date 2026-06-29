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Атаковали FPV, реактивные «Шахеды», удары по АЗС: Терехов о неделе в Харькове

Общество 15:31   29.06.2026
Виктория Яковенко
Атаковали FPV, реактивные «Шахеды», удары по АЗС: Терехов о неделе в Харькове Фото: Игорь Терехов

На прошлой неделе Харьков пережил 18 обстрелов. Статистику ударов опубликовал мэр города Игорь Терехов.

По его данным, били россияне по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Немышлянскому, Холодногорскому, Основянскому и Индустриальному районам. Оккупанты применяли разное вооружение: FPV-дроны (в том числе и без боевой части), БпЛА «Молния» и «Италмас», реактивные «Шахеды», а также РСЗО «Торнадо-С».

Погибших в результате ударов нет, пострадали пять человек. Терехов подчеркивает: целями армии РФ снова были исключительно мирные объекты.

«Агрессор целенаправленно уничтожает обычную жизнь: жилые многоэтажки, частные домовладения, гаражи, автомобили, малый и средний бизнес. Выбиты окна, изуродованы фасады, повреждены кровли и разорваны сетевые провода. За каждым разрушением – дома людей, рабочие места и предприятия, которые продолжают платить налоги, выплачивать зарплаты и удерживать экономику страны в сверхсложных условиях», — отметил городской голова.

Отдельно Терехов обратил внимание на «прилеты» по автозаправочным станциям.

«В конце недели у нас было сразу несколько таких эпизодов. Подобные случаи мы видели в мае. Теперь агрессор снова применяет эту опасную практику как против Харькова, так, кстати, и против других прифронтовых городов и громад», — пишет мэр.

В течение недели в городе 63 раза объявляли воздушную тревогу. Суммарно опасность продолжалась 97 часов. Этот показатель на 61 час (или на 39%) меньше по сравнению с областью.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 15:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе Харьков пережил 18 обстрелов. Статистику ударов опубликовал мэр города Игорь Терехов.".