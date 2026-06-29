Взрывы слышали в Харькове: о «прилете» БпЛА сообщает Терехов (дополняется)

Около 13:10 в некоторых районах Харькова было слышно несколько взрывов.

Дополнено в 13:25. Информация о пострадавших в результате попадания вражеского БпЛА по Шевченковскому району не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:13. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского БпЛА в Шевченковском районе. Последствия уточняются.

До этого мониторинговые каналы писали о БпЛА типа «Италмас», летевшем в направлении города.

Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Берестин 29 июня. Было известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. О пусках ракет в направлении Берестина мониторинговые каналы информировали после 10 утра.