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Взрывы слышали в Харькове: о «прилете» БпЛА сообщает Терехов (дополняется)

Происшествия 13:25   29.06.2026
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: о «прилете» БпЛА сообщает Терехов (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 13:10 в некоторых районах Харькова было слышно несколько взрывов.

Дополнено в 13:25. Информация о пострадавших в результате попадания вражеского БпЛА по Шевченковскому району не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:13. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского БпЛА в Шевченковском районе. Последствия уточняются.

До этого мониторинговые каналы писали о БпЛА типа «Италмас», летевшем в направлении города.

Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Берестин 29 июня. Было известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. О пусках ракет в направлении Берестина мониторинговые каналы информировали после 10 утра.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:10 в некоторых районах Харькова было слышно несколько взрывов.".