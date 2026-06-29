Ракета упала и не сдетонировала на Харьковщине: у жителей – стресс (фото)

В ночь на 29 июня в одном из населенных пунктов Печенежской громады вражеская ракета потеряла управление и упала, не сдетонировав, вблизи частного домовладения.

Об этом сообщил Печенежский поселковый глава Александр Гусаров. В результате падения повреждены частное домовладение и хозяйственная постройка.

«К счастью, обошлось без человеческих жертв и раненых. Однако жители подверглись острой реакции на стресс. На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и специализированные службы. После проведения необходимых мероприятий владельцам поврежденного жилья будет предоставлена ​​помощь строительным материалам для ликвидации последствий», — пишет Гусаров.

Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Берестин 29 июня. Было известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. О пусках ракет в направлении Берестина мониторинговые каналы информировали после 10 утра.