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Ракета упала и не сдетонировала на Харьковщине: у жителей – стресс (фото)

Происшествия 12:44   29.06.2026
Виктория Яковенко
Ракета упала и не сдетонировала на Харьковщине: у жителей – стресс (фото) Фото: Александр Гусаров

В ночь на 29 июня в одном из населенных пунктов Печенежской громады вражеская ракета потеряла управление и упала, не сдетонировав, вблизи частного домовладения.

Об этом сообщил Печенежский поселковый глава Александр Гусаров. В результате падения повреждены частное домовладение и хозяйственная постройка.

«К счастью, обошлось без человеческих жертв и раненых. Однако жители подверглись острой реакции на стресс. На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и специализированные службы. После проведения необходимых мероприятий владельцам поврежденного жилья будет предоставлена ​​помощь строительным материалам для ликвидации последствий», — пишет Гусаров.

ракета не сдетонировала на Харьковщине
Фото: Александр Гусаров

Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Берестин 29 июня. Было известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. О пусках ракет в направлении Берестина мониторинговые каналы информировали после 10 утра.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 12:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 29 июня в одном из населенных пунктов Печенежской громады вражеская ракета потеряла управление и упала, не сдетонировав, вблизи частного домовладения.".