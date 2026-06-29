Ракета впала і не здетонувала на Харківщині: у мешканців – стрес (фото)

В ніч на 29 червня в одному з населених пунктів Печенізької громади ворожа ракета втратила керування та впала, не здетонувавши, поблизу приватного домоволодіння.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров. Внаслідок падіння пошкоджені приватне домоволодіння та господарча споруда.

«На щастя, обійшлося без людських жертв та поранених. Проте мешканці зазнали гострої реакції на стрес. На місці події працюють усі відповідні екстрені та спеціалізовані служби. Після проведення необхідних заходів власникам пошкодженого житла буде надано допомогу будівельними матеріалами для ліквідації наслідків», – пише Гусаров.

Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по місту Берестин 29 червня. Було відомо про одну постраждалу – 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Про пуски ракет у напрямку Берестина моніторингові канали інформували після 10 ранку.