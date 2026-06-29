Ракетного удару по Харківщині завдала РФ – Синєгубов 29 червня

“Приліт” був у місті Берестин Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Армія рф завдала ракетного удару по м. Берестин. На цю хвилину відомо про одну постраждалу – 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога. На місці удару працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов.

Про пуски ракет у напрямку Берестина моніторингові канали інформували після 10 ранку 29 червня.

Нагадаємо, в Харківській області протягом усіх вихідних під ударами були АЗС. Лише за минулу добу пошкоджені вісім заправок – у Харкові та кількох районах області.