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Ракетного удару по Харківщині завдала РФ – Синєгубов 29 червня

Події 11:21   29.06.2026
Оксана Горун
Ракетного удару по Харківщині завдала РФ – Синєгубов 29 червня

“Приліт” був у місті Берестин Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Армія рф завдала ракетного удару по м. Берестин. На цю хвилину відомо про одну постраждалу – 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога. На місці удару працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов.

Про пуски ракет у напрямку Берестина моніторингові канали інформували після 10 ранку 29 червня.

Нагадаємо, в Харківській області протягом усіх вихідних під ударами були АЗС. Лише за минулу добу пошкоджені вісім заправок – у Харкові та кількох районах області.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 11:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” був у місті Берестин Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".