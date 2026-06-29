Ракетный удар по Харьковщине нанесла РФ — Синегубов 29 июня

«Прилет» был в городе Берестин Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Армия рф нанесла ракетный удар по г. Берестин. На эту минуту известно об одной пострадавшей – 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара работают экстренные службы», — написал Синегубов.

О пусках ракет в направлении Берестина мониторинговые каналы информировали после 10 утра 29 июня.

Напомним, в Харьковской области в течение всех выходных под ударами были АЗС. Только за минувшие сутки повреждены восемь заправок — в Харькове и нескольких районах области.