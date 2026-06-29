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Десятки пострадавших и погибшие на Харьковщине: итоги суток от ХОВА

Происшествия 08:51   29.06.2026
Оксана Горун
Десятки пострадавших и погибшие на Харьковщине: итоги суток от ХОВА Пожар в Холодногорском районе Харькова после «прилета» 28 июня

26 человек пострадали и двое погибли в результате российских обстрелов за сутки в Харьковской области. Такие данные привел 29 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

Под российскими обстрелами были 24 населенных пункта Харьковской области и Харьков. Наиболее трагическим стал удар из РСЗО «Торнадо-С» по отдыхающим на Змиевщине: погибла 55-летняя женщина, еще восемь человек пострадали, в том числе — 16-летний парень и 10-летняя девочка.

Продолжается террор Богодуховского района. В селе Губаревка от обстрелов пострадали пять женщин и двое мужчин. В самом Богодухове — 50-летний мужчина пережил острую реакцию на стресс. Пострадавшие также были в Харькове, Валках (там погиб 45-летний мужчина, еще двое пострадали), Коротиче, Люботинской и Старосалтовской громадах.

«В результате взрыва неизвестного устройства на трассе Золочев – Мартыновка пострадали 56-летняя женщина и 59-летний мужчина», — дополнил Синегубов.

Враг наиболее активно применяет против гражданских в Харьковской области различные беспилотники: «Шахеды», «Молнии», FPV. Также по региону ударили девятью КАБами.

Разрушения в области существенные. Под ударами были АЗС в различных районах и Харькове.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 человек пострадали и двое погибли в результате российских обстрелов за сутки в Харьковской области. Такие данные привел 29 июня начальник ХОВА Олег Синегубов".