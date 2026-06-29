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Десятки постраждалих та загиблі на Харківщині: підсумки доби від ХОВА

Події 08:51   29.06.2026
Оксана Горун
Десятки постраждалих та загиблі на Харківщині: підсумки доби від ХОВА Пожежа в Холодногірському районі Харкова після прильоту 28 червня

26 людей постраждали та двоє загинули внаслідок російських обстрілів за добу в Харківській області. Такі дані навів 29 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під російськими обстрілами були 24 населені пункти Харківської області та Харків. Найбільш трагічним став удар із РСЗВ “Торнадо-С” по відпочивальниках на Зміївщині: загинула 55-річна жінка, ще вісім людей постраждали, зокрема – 16-річний хлопець та 10-річна дівчинка.

Триває терор Богодухівського району. У селі Губарівка від обстрілів постраждали п’ять жінок та двоє чоловіків. У самому Богодухові – 50-річний чоловік пережив гостру реакцію на стрес. Постраждалі також були у Харкові, Валках (там загинув 45-річний чоловік, ще двоє постраждали), Коротичі, Люботинській та Старосалтівській громадах.

“Внаслідок вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка постраждали 56-річна жінка та 59-річний чоловік”, – доповнив Синєгубов.

Ворог найактивніше застосовує проти цивільних у Харківській області різноманітні безпілотники: “шахеди”, “молнии”, FPV. Також по регіону вдарили дев’ятьма КАБами.

Руйнування в області суттєві. Під ударами були АЗС у різних районах та Харкові.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 людей постраждали та двоє загинули внаслідок російських обстрілів за добу в Харківській області. Такі дані навів 29 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов".