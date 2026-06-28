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Ракетний удар по Зміївській громаді: жінка загинула, восьмеро постраждали

Події 20:34   28.06.2026
Олена Нагорна
Ракетний удар по Зміївській громаді: жінка загинула, восьмеро постраждали

У неділю, 28 червня, російські військові завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району. Загинула людина, ще вісім мешканців, серед яких двоє дітей, постраждали.

Доповнено о 20:34. Загинула 55-річна жінка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали 32-річна жінка, 28-річний чоловік, 53-річна жінка, 41-річний, 26-річний та 50-річний чоловіки. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

19:49. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зараз на місці влучання працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Зазначимо, що о 18:30 моніторингові канали попереджали про активність російських пускових установок та загрозу для цього напряму.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», російські військові в ніч проти 28 червня завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основ’янському районі. Близько 08:30 у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі влучив дрон – 59-річна жінка перенесла гостру стресову реакцію. Ще один дрон завдав удару по Шевченківському району близько 11:40. Близько 13:30 “приліт” БпЛА «Шахед» був по АЗС у Шевченківському районі. Ударний дрон влучив у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі після 17:00 – пошкоджено скління та три авто.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 20:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району. Загинула людина, ще семеро мешканців, серед яких двоє дітей, постраждали.".