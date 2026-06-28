Ракетный удар по Змиевской громаде: погибла женщина, восемь людей пострадали

В воскресенье, 28 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Чугуевского района. Погиб человек, еще восемь жителей, среди которых двое детей, пострадали.

Дополнено в 20:34. Погибла 55-летняя женщина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадали 32-летняя женщина, 28-летний мужчина, 53-летняя женщина, 41-летний, 26-летний и 50-летний мужчины. Также взрывные ранения получили 10-летняя девочка и 16-летний юноша.

19:49. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, сейчас на месте попадания работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Отметим, что в 18:30 мониторинговые каналы предупреждали об активности российских пусковых установок и угрозе для этого направления.

Как сообщала МГ «Объектив», российские военные в ночь на 28 июня нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском районе. Около о8:30 в многоэтажный жилой дом в Киевском районе попал дрон — 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Еще один дрон нанес удар по Шевченковскому району около 11:40. Около 13:30 «прилет» БпЛА «Шахед» был по АЗС в Шевченковском районе. Ударный дрон попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе после 17:00 — пострадало остекление и три авто.