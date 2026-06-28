Российский ударный дрон влетел в многоэтажку в Харькове: что известно

Утром 28 июня российский дрон попал в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова.

Об атаке сообщил в 08:38 городской голова Игорь Терехов. «Зафиксировано попадание ударного дрона врага по многоэтажке в Киевском районе города», — написал мэр.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание беспилотника зафиксировано между седьмым и восьмым этажами дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Более подробная информация выясняется.

Как сообщала МГ «Объектив», российские военные в ночь на 28 июня нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском районе.