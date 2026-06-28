Live

Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка

Події 09:13   28.06.2026
Олена Нагорна
Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка

Вранці 28 червня російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова.

Доповнено о 09:13. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок влучання дрона в багатоповерхівку. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, медики надали постраждалій необхідну допомогу. За уточненою інформацією, влучання зафіксовано у фасад житлового будинку на рівні десятого поверху. Пошкоджено скління вікон.

08:55. Про атаку повідомив о 08:38 міський голова Ігор Терехов. “Зафіксовано влучання ударного дрона ворога по багатоповерхівці у Київському районі міста”, – написав мер.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання безпілотника зафіксоване між сьомим і восьмим поверхами будинку.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Детальніша інформація щодо руйнувань з’ясовується.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російські військові в ніч проти 28 червня завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основ’янському районі.

Читайте також: СОУ контратакували біля Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ
Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ
28.06.2026, 09:15
Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло
Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло
28.06.2026, 07:20
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW
28.06.2026, 07:59
Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії
28.06.2026, 06:00
28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові
28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові
27.06.2026, 20:47
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області
27.06.2026, 21:54

Новини за темою:

28.06.2026
Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ
28.06.2026
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW
28.06.2026
Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло
26.06.2026
П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)
26.06.2026
10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 09:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 червня російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Київському районі Харкова.".