Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка

Вранці 28 червня російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова.

Доповнено о 09:13. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок влучання дрона в багатоповерхівку. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, медики надали постраждалій необхідну допомогу. За уточненою інформацією, влучання зафіксовано у фасад житлового будинку на рівні десятого поверху. Пошкоджено скління вікон.

08:55. Про атаку повідомив о 08:38 міський голова Ігор Терехов. “Зафіксовано влучання ударного дрона ворога по багатоповерхівці у Київському районі міста”, – написав мер.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання безпілотника зафіксоване між сьомим і восьмим поверхами будинку.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Детальніша інформація щодо руйнувань з’ясовується.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російські військові в ніч проти 28 червня завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основ’янському районі.