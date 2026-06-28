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Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» «Шахеда» по АЗС

Происшествия 13:51   28.06.2026
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» «Шахеда» по АЗС Иллюстративное фото

Российский БпЛА «Шахед» днем 28 июня ударил по Шевченковскому району Харькова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

Вскоре он уточнил, что беспилотник нанес удар по АЗС. Пострадал один человек. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

О БпЛА в направлении Харькова с востока в 13:28 предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Как сообщала МГ «Объектив», российские военные в ночь на 28 июня нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском районе. Около о8:30 в многоэтажный жилой дом в Киевском районе попал дрон — 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Еще один дрон нанес удар по Шевченковскому району около 11:40.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 13:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА «Шахед» днем 28 июня ударил по Шевченковскому району Харькова.".