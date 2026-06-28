Вибухи в Харкові: Терехов повідомив про «приліт» «шахеда» по АЗС

Російський БпЛА «Шахед» вдень 28 червня вдарив по Шевченківському району Харкова.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

Невдовзі він уточнив, що безпілотник поцілив по АЗС. Постраждала одна людина. Пошкоджень житла наразі не зафіксовано.

Про БпЛА у напрямку Харкова зі сходу о 13:28 попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», російські військові в ніч проти 28 червня завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основ’янському районі. Близько 08:30 у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі влучив дрон – 59-річна жінка перенесла гостру стресову реакцію. Ще один дрон завдав удару по Шевченківському району близько 11:40.