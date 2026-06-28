Трегубов о Казачьей Лопани: Пытаются создать небольшой, но назойливый плацдарм

Российские войска продолжают проявлять значительную активность на нескольких участках фронта, в частности пытаясь создать новый плацдарм на севере Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По словам спикера, оккупанты не прекращают давить на Купянском направлении, а также пытаются расширить зону боевых действий ближе к областному центру.

«Враг проявляет себя активно на Купянщине и пытается создать еще один, пока что небольшой, но назойливый плацдарм к северу от Харькова. Это район поселка Казачья Лопань — Казачья Лопань и Гранов», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон