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Трегубов о Казачьей Лопани: Пытаются создать небольшой, но назойливый плацдарм

Записано 10:29   28.06.2026
Елена Нагорная
Трегубов о Казачьей Лопани: Пытаются создать небольшой, но назойливый плацдарм

Российские войска продолжают проявлять значительную активность на нескольких участках фронта, в частности пытаясь создать новый плацдарм на севере Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По словам спикера, оккупанты не прекращают давить на Купянском направлении, а также пытаются расширить зону боевых действий ближе к областному центру.

«Враг проявляет себя активно на Купянщине и пытается создать еще один, пока что небольшой, но назойливый плацдарм к северу от Харькова. Это район поселка Казачья Лопань — Казачья Лопань и Гранов», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 10:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжают проявлять значительную активность на нескольких участках фронта, в частности пытаясь создать новый плацдарм на севере Харьковской области.".