Зарядити повербанки та гаджети рекомендують енергетики

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко попередив, що спека стане серйозним випробуванням для енергетики України.

“Європа, а разом із нею й Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне – різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему. І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження”, – написав гендиректор компанії, що постачає електроенергію до столиці, а також частково інших регіонів країни.

Він зазначив також, що спека – це серйозне випробування для обладнання, яке вже пережило численні атаки. Наразі триває відновлення після зимових обстрілів. Тому частина інфраструктури – у ремонтах, а частина – працює “буквально на межі своїх можливостей”.

“Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Повербанк, заряджені гаджети та трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими“, – сказав він.

Зазначимо, за прогнозами Гідрометцентру Харківської та Луганської областей останні дні червня на Харківщині не будуть нестандартно спекотними: стовпчики термометрів досягнуть +30°, але не перевищать цей показник. У довгостроковому прогнозі, що включає перші дні липня, вже з’являються температури до +34 °.