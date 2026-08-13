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Напередодні усували наслідки обстрілів РФ у Балаклії та Циркунах – ХОВА

Суспільство 21:19   13.08.2026
Оксана Якушко
Напередодні усували наслідки обстрілів РФ у Балаклії та Циркунах – ХОВА

Істотних пошкоджень росіяни завдали житловій інфраструктурі Балаклії та Циркунів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Спільно з гуманітарними організаціями ХОВА реагувала та намагалася усунути наслідки атак росіян і допомогти людям захистити пошкоджені оселі.

“На місцях працювали НУО «Координаційний Гуманітарний Центр» та НУО «Проліска» — закривали контури пошкоджених будинків, передавали постраждалим будівельні матеріали, зокрема OSB, а також NFI-набори. Люди також отримали психологічну допомогу”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 21:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Істотних пошкоджень росіяни завдали житловій інфраструктурі Балаклії та Циркунів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".