Напередодні усували наслідки обстрілів РФ у Балаклії та Циркунах – ХОВА

Істотних пошкоджень росіяни завдали житловій інфраструктурі Балаклії та Циркунів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Спільно з гуманітарними організаціями ХОВА реагувала та намагалася усунути наслідки атак росіян і допомогти людям захистити пошкоджені оселі.

“На місцях працювали НУО «Координаційний Гуманітарний Центр» та НУО «Проліска» — закривали контури пошкоджених будинків, передавали постраждалим будівельні матеріали, зокрема OSB, а також NFI-набори. Люди також отримали психологічну допомогу”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.