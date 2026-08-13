Live

Накануне устраняли последствия обстрелов в Балаклее и Циркунах — ХОВА

Общество 21:19   13.08.2026
Оксана Якушко
Накануне устраняли последствия обстрелов в Балаклее и Циркунах — ХОВА

Существенные повреждения россияне нанесли жилой инфраструктуре в Балаклее и Циркунах, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Совместно с гуманитарными организациями ХОВА реагировала и пыталась устранить последствия атак и помочь людям защитить поврежденные дома.

«На местах работали НПО «Координационный Гуманитарный Центр» и НПО «Проліска» — закрывали контуры поврежденных домов, передавали пострадавшим строительные материалы, в частности OSB, а также NFI-наборы. Люди также получили психологическую помощь», — рассказал Синегубов.

 

Читайте также: Пятеро женщин пострадали в результате авиаудара россиян по Изюму (фото)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
14.08.2026, 14:54
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
14.08.2026, 22:05
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
14.08.2026, 18:50
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
14.08.2026, 23:00
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
14.08.2026, 15:27
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
15.08.2026, 08:07

Новости по теме:

14.08.2026
єВідновлення: сколько новых домов купили жители Харьковщины, данные ОВА
13.08.2026
Высотный медкомплекс хотят построить на территории госпиталя в Харькове — ХАЦ
13.08.2026
Резервные источники воды проверят на Харьковщине: идет подготовка к зиме
13.08.2026
Готовы платить до 150 тысяч гривен: лучшие вакансии недели на Харьковщине
12.08.2026
Россияне ударили по Балаклее: трое пострадавших, горела многоэтажка


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Накануне устраняли последствия обстрелов в Балаклее и Циркунах — ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 21:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существенные повреждения россияне нанесли жилой инфраструктуре в Балаклее и Циркунах, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".