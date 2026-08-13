Накануне устраняли последствия обстрелов в Балаклее и Циркунах — ХОВА

Существенные повреждения россияне нанесли жилой инфраструктуре в Балаклее и Циркунах, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Совместно с гуманитарными организациями ХОВА реагировала и пыталась устранить последствия атак и помочь людям защитить поврежденные дома.

«На местах работали НПО «Координационный Гуманитарный Центр» и НПО «Проліска» — закрывали контуры поврежденных домов, передавали пострадавшим строительные материалы, в частности OSB, а также NFI-наборы. Люди также получили психологическую помощь», — рассказал Синегубов.