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Охота на АЗС: за сутки на Харьковщине были удары по восьми заправкам

Происшествия 09:32   29.06.2026
Оксана Горун
Охота на АЗС: за сутки на Харьковщине были удары по восьми заправкам На фото: АЗС на въезде в Дергачи, которая дважды была под ударами 27 июня

Российская армия нашла, чем «ответить» на уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ, — все выходные оккупанты били по АЗС.

Данные об ударах привел в сводке за сутки начальник ХОВА Олег Синегубов. По его информации, были повреждены следующие объекты:

  • АЗС в Харькове («прилет» был в Шевченковском районе города);
  • Три АЗС в Богодуховском районе: в Богодухове, Золочеве и Валках (в Валках в результате российского удара есть погибший — 45-летний мужчина — и двое пострадавших);
  • Четыре АЗС в Харьковском районе: три — в селе Травневое Люботинской громады и еще одна — в Дергачах.

В предыдущей сводке Синегубов также информировал о «прилетах» по пяти заправкам в Богодуховском, Берестинском и Харьковском районах.

«Я бы советовал владельцам харьковских АЗС быстрее обкладывать плитами, мешками или габионами взрывоопасные части заправок, — прокомментировал происходящее начальник пункта управления полка беспилотных систем «KRAKEN 1654» Даниил Акуленко. —  Противник не оставляет попыток наносить поражение FPV-дронами и БпЛА «Италмас» по автомобильным заправкам. Масштабы этого будут только нарастать, нужно готовиться и не тратить попусту время».

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Отметим, это не первая серия ударов по АЗС на Харьковщине. Подобное город и область пережили в конце апреля — начале мая. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов уже обращался к владельцам АЗС с призывом озаботиться безопасностью этих объектов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 09:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия нашла, чем «ответить» на уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ, — все выходные оккупанты били по АЗС".