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В Харькове и Чугуеве РФ атаковала предприятия, в области — несколько АЗС 📷

Происшествия 09:48   28.06.2026
Елена Нагорная
В Харькове и Чугуеве РФ атаковала предприятия, в области — несколько АЗС 📷

Харьков и 17 населенных пунктов области подверглись воздушным ударам за минувшие сутки. Семь человек пострадали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Дорошенково Великобурлукской громады пострадали четыре человека: женщины 63 и 53 лет, а также мужчины 61 и 85 лет. В городе Дергачи пострадали 41-летняя женщина и 34-летний мужчина, а в селе Ульяновка Берестинского района получил ранения 68-летний мужчина.

Всего за сутки по Харьковской области россияне выпустили шесть ракет, тип которых сейчас устанавливают, четыре управляемые авиабомбы, девять ударных БпЛА «Герань-2», шесть «Молний», четыре FPV-дрона, а также еще 31 БпЛА неустановленного типа.

В Харькове и Чугуеве, по данным Синегубова, повреждены гражданские предприятия.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, из-за попадания в городе Дергачи повреждены несколько частных домов, автозаправочные станции, около десяти автомобилей.

В Берестинском районе (Берестин, Добренькая, Ульяновка) россияне били по АЗС. Произошло возгорание. Повреждены легковые и грузовые автомобили.

В Изюмском районе из-за попадания авиационной бомбы загорелась лесная подстилка. В поселке Боровая поврежден дом.

В Богодуховском районе военные РФ били по населенным пунктам Золочев, Максимовка, Губаревка, Купьеваха, Заозерное, Сенное и городу Богодухов. Повреждены жилые дома, общежитие, гаражи, АЗС, административные и производственные здания, ангар, трактор, автомобили.

Повреждена агрофирма в селе Кирилловка Чугуевского района. В поселке Печенеги в результате попадания повреждены частные автомобили.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели привлекались к тушению восьми пожаров, вызванных обстрелами в Чугуевском, Берестинском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах. Горели АЗС, павильон, автомобили, нежилое и другие здания, хвойная подстилка, трава, камыш на открытой территории.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 09:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и 17 населенных пунктов области подверглись воздушным ударам за минувшие сутки. Семь человек пострадали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".