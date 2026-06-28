Live

У Харкові та Чугуєві РФ атакувала підприємства, в області — кілька АЗС (фото)

Події 09:48   28.06.2026
Олена Нагорна
У Харкові та Чугуєві РФ атакувала підприємства, в області — кілька АЗС (фото)

Харків та 17 населених пунктів області зазнали повітряних ударів протягом минулої доби. Сім людей постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Дорошенкове Великобурлуцької громади постраждали чотири людини: жінки 63 і 53 років, а також чоловіки 61 і 85 років. У місті Дергачі постраждали 41-річна жінка і 34-річний чоловік, а в селі Улянівка Берестинського району зазнав поранень 68-річний чоловік.

Загалом за добу по Харківщині росіяни випустили шість ракет, тип яких наразі встановлюється, чотири керовані авіабомби, дев’ять ударних БпЛА «Герань-2», шість безпілотників «Молния», чотири FPV-дрони, а також ще 31 БпЛА невстановленого типу.

У Харкові та Чугуєві, за даними Синєгубова, пошкоджені цивільні підприємства.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, через влучання у місті Дергачі пошкоджено кілька приватних будинків, автозаправні станції, близько десяти автомобілів.

На Берестинщині (Берестин, Добренька, Улянівка) росіяни били по АЗС. Сталося загоряння. Пошкоджені легкові та вантажні автівки.

В Ізюмському районі через влучання авіаційної бомби загорілася лісова підстилка. В селищі Борова пошкоджено будинок.

В Богодухівському районі військові РФ били по населених пунктах Золочів, Максимівка, Губарівка, Куп’єваха, Заозерне, Сінне та місту Богодухів. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, гаражі, АЗС, адміністративні та виробничі будівлі, ангар, трактор, автомобілі. 

Пошкоджена агрофірма в селі Кирилівка Чугуївського району. В селищі Печеніги внаслідок влучання пошкоджено приватні автомобілі.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники залучалися до гасіння восьми пожеж, спричинених обстрілами у Чугуївському, Берестинському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. Горіли АЗС, павільйон, автомобілі, нежитлова та інші будівлі, хвойна підстилка, трава, очерет на відкритій території.

Читайте також: Ракетного удару завдали військові РФ по Харкову вночі: куди прилетіло

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Трегубов про Козачу Лопань: Намагаються створити настирливий плацдарм
Трегубов про Козачу Лопань: Намагаються створити настирливий плацдарм
28.06.2026, 10:29
Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка
Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка
28.06.2026, 09:13
Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ
Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ
28.06.2026, 10:04
Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло
Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло
28.06.2026, 07:20
У Харкові та Чугуєві РФ атакувала підприємства, в області — кілька АЗС (фото)
У Харкові та Чугуєві РФ атакувала підприємства, в області — кілька АЗС (фото)
28.06.2026, 09:48
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW
28.06.2026, 07:59

Новини за темою:

28.06.2026
Трегубов про Козачу Лопань: Намагаються створити настирливий плацдарм
28.06.2026
Російський ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Харкові: постраждала жінка
28.06.2026
Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ
28.06.2026
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW
28.06.2026
Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові та Чугуєві РФ атакувала підприємства, в області — кілька АЗС (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 09:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 17 населених пунктів області зазнали повітряних ударів протягом минулої доби. Сім людей постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".