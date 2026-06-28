У Харкові та Чугуєві РФ атакувала підприємства, в області — кілька АЗС (фото)

Харків та 17 населених пунктів області зазнали повітряних ударів протягом минулої доби. Сім людей постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Дорошенкове Великобурлуцької громади постраждали чотири людини: жінки 63 і 53 років, а також чоловіки 61 і 85 років. У місті Дергачі постраждали 41-річна жінка і 34-річний чоловік, а в селі Улянівка Берестинського району зазнав поранень 68-річний чоловік.

Загалом за добу по Харківщині росіяни випустили шість ракет, тип яких наразі встановлюється, чотири керовані авіабомби, дев’ять ударних БпЛА «Герань-2», шість безпілотників «Молния», чотири FPV-дрони, а також ще 31 БпЛА невстановленого типу.

У Харкові та Чугуєві, за даними Синєгубова, пошкоджені цивільні підприємства.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, через влучання у місті Дергачі пошкоджено кілька приватних будинків, автозаправні станції, близько десяти автомобілів.

На Берестинщині (Берестин, Добренька, Улянівка) росіяни били по АЗС. Сталося загоряння. Пошкоджені легкові та вантажні автівки.

В Ізюмському районі через влучання авіаційної бомби загорілася лісова підстилка. В селищі Борова пошкоджено будинок.

В Богодухівському районі військові РФ били по населених пунктах Золочів, Максимівка, Губарівка, Куп’єваха, Заозерне, Сінне та місту Богодухів. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, гаражі, АЗС, адміністративні та виробничі будівлі, ангар, трактор, автомобілі.

Пошкоджена агрофірма в селі Кирилівка Чугуївського району. В селищі Печеніги внаслідок влучання пошкоджено приватні автомобілі.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники залучалися до гасіння восьми пожеж, спричинених обстрілами у Чугуївському, Берестинському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. Горіли АЗС, павільйон, автомобілі, нежитлова та інші будівлі, хвойна підстилка, трава, очерет на відкритій території.