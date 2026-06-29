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Полювання на АЗС: за добу на Харківщині були удари по восьми заправках

Події 09:32   29.06.2026
Оксана Горун
Полювання на АЗС: за добу на Харківщині були удари по восьми заправках На фото: АЗС на в’їзді до Дергачів, яка двічі була під ударами 27 червня

Російська армія знайшла чим “відповісти” на знищення нафтопереробної інфраструктури РФ – всі вихідні окупанти били по АЗС.

Дані щодо ударів навів у зведенні за добу начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, були пошкоджено наступні об’єкти:

  • АЗС у Харкові (“приліт” був у Шевченківському районі міста);
  • Три АЗС у Богодухівському районі: у Богодухові, Золочеві та Валках (у Валках внаслідок російського удару є загиблий – 45-річний чоловік – та двоє постраждалих);
  • Чотири АЗС у Харківському районі: три – у селі Травневе Люботинської громади та ще одна – в Дергачах.

У попередньому зведенні Синєгубов також інформував про “прильоти” по п’яти заправках у Богодухівському, Берестинському та Харківському районах.

“Я б радив власникам харківських АЗС швидше обкладати плитами, мішками або габіонами вибухонебезпечні частини заправок, – прокоментував те, що відбувається, начальник пункту управління полку безпілотних систем “KRAKEN 1654” Данило Акуленко. – Противник не покидає спроб наносити ураження з FPV дронів та БпЛА “Італмас” по автомобільних заправках. Масштаби цього будуть лише наростати, потрібно готуватися і не гаяти час“.

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Зазначимо, це не перша серія ударів по АЗС на Харківщині. Подібне місто та область пережили наприкінці квітня – на початку травня. Тоді мер Харкова Ігор Терехов уже звертався до власників АЗС із закликом потурбуватися про безпеку цих об’єктів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія знайшла чим “відповісти” на знищення нафтопереробної інфраструктури РФ – всі вихідні окупанти били по АЗС".