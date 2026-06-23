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Паливна криза в РФ докотилася до кордонів Харківщини: ліміти АЗС у Бєлгороді

Економіка 19:35   23.06.2026
Оксана Горун
Паливна криза в РФ докотилася до кордонів Харківщини: ліміти АЗС у Бєлгороді Фото: Центр стратегічних комунікацій

23 червня Міністерство економічного розвитку та промисловості Бєлгородської області РФ повідомило, що на заправках регіону ввели обмеження на продаж палива. 

При цьому чиновники запевняють, що обсягу палива в області достатньо, а “поточні запаси відповідають нормативній тижневій потребі”. Ліміти на заправках на тлі такої стабільності вводять “для запобігання локальному дефіциту на окремих станціях та забезпечення безперебійного підвезення пального”.

На різних заправках Бєлгорода обмеження різні. За офіційними даними, “Лукойл” наливає не більш як 30 літрів бензину та 60 літрів дизпалива в один бак. “Роснефть” не наливає лише в каністри. А “Газпром нефть” просто припинила продавати А-95 “до поповнення оперативних запасів”.

Бєлгородців запевняють, що обмеження мають тимчасовий характер. Втім, у цьому ж лише кілька днів тому окупаційна влада запевняла мешканців Криму. Після чого 21 червня гауляйтер Аксьонов записав сумне звернення, повідомивши, що бензин громадянам не продадуть більше ні по талонах, ні по QR-кодах. Залишки палива зберігають для екстрених служб.

Паливна криза у РФ, спричинена влучними ударами українських дронів, лише масштабується. Поки мешканці Криму сидять взагалі без палива, ліміти поступово запроваджують у різних регіонах країни.

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Одразу в шести регіонах росії запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального на тлі паливної кризи, яка виникла через удари України по нафтопереробній та транспортній інфраструктурі. Як скаржаться росЗСМІ, обмеження вже діють в: омській області; іркутській області; саратовській області; воронезькій області; амурській області; тамбовській області”, – повідомив 23 червня Центр стратегічних комунікацій.

Як інформує Reuters, у РФ вже обговорюють імпорт пального через наслідки ударів по НПЗ. Причиною стали перебої з постачанням пальним після українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Виробництво бензину минулого тижня впало приблизно на 25% порівняно із середніми показниками червня 2025 року.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 19:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 червня Міністерство економічного розвитку та промисловості Бєлгородської області РФ повідомило, що на заправках регіону ввели обмеження на продаж палива".