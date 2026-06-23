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Топливный кризис в РФ докатился до границ Харьковщины: лимиты АЗС в Белгороде

Мир 19:35   23.06.2026
Оксана Горун
Топливный кризис в РФ докатился до границ Харьковщины: лимиты АЗС в Белгороде Фото: Центр стратегических коммуникаций

23 июня Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области РФ сообщило, что на заправках региона ввели ограничения на продажу топлива. 

При этом чиновники уверяют, что объема топлива в области достаточно, а «текущие запасы соответствуют нормативной недельной потребности». Лимиты на заправках на фоне такой стабильности вводят «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

На разных заправках Белгорода ограничения разные. По официальным данным «Лукойл» наливает не больше 30 литров бензина и 60 литров дизтоплива в один бак. «Роснефть» не наливает только в канистры. А «Газпром нефть» просто прекратила продавать АИ-95 «до пополнения оперативных запасов».

Белгородцев заверяют, что ограничения носят временный характер. Впрочем, в этом же еще несколько дней назад оккупационная власть уверяла жителей Крыма. После чего 21 июня гауляйтер Аксенов записал грустное обращение, сообщив, что бензин гражданам не продадут больше ни по талонам, ни по QR-кодам. Остатки топлива берегут для экстренных служб.

Топливный кризис в РФ, вызванный меткими ударами украинских дронов, только масштабируется. Пока жители Крыма сидят вообще без топлива, лимиты постепенно вводят в различных регионах страны.

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«Сразу в шести регионах россии ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на фоне топливного кризиса, возникшего из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре. Как жалуются РосСМИ, ограничения уже действуют в: омской области; иркутской области; саратовской области; воронежской области; амурской области; тамбовской области», — сообщил 23 июня Центр стратегических коммуникаций.

Как информирует Reuters, в РФ уже обсуждает импорт горючего из-за последствий ударов по НПЗ. Причиной стали перебои со снабжением горючим после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Производство бензина на прошлой неделе упало примерно на 25% по сравнению со средними показателями июня 2025 года.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 19:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 июня Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области РФ сообщило, что на заправках региона ввели ограничения на продажу топлива".