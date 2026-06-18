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«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки

Происшествия 08:39   18.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утром 18 июня подтвердил удары по Москве. По его словам, горит нефтеперерабатывающий завод, а также резервуары. 

«Москва продолжает быть под ударами – теперь это стабильность из-за того, что путин не хочет завершать войну», – констатировал Коваленко.

Видео: Александр Коваленко/Telegram

Тем временем очевидцы сообщают: подавление БпЛА РЭБами кое-где получилось неудачным – падая, беспилотники прилетели по многоэтажкам.

Видео: ТРУХА/Харьков

Видео: ТРУХА/Харьков

Видео: ТРУХА/Харьков

(ОСТОРОЖНО! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

Некоторые жители Москвы, очевидно, удивлены происходящим. Взрывы и пожары напугали местных. А некоторые решили и вовсе покинуть ранее безопасную столицу.

Видео: Александр Коваленко/Telegram

(ОСТОРОЖНО! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 08:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утром 18 июня подтвердил удары по Москве. По его словам, горит".