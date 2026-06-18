«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утром 18 июня подтвердил удары по Москве. По его словам, горит нефтеперерабатывающий завод, а также резервуары.
«Москва продолжает быть под ударами – теперь это стабильность из-за того, что путин не хочет завершать войну», – констатировал Коваленко.
Видео: Александр Коваленко/Telegram
Тем временем очевидцы сообщают: подавление БпЛА РЭБами кое-где получилось неудачным – падая, беспилотники прилетели по многоэтажкам.
Видео: ТРУХА/Харьков
Видео: ТРУХА/Харьков
Видео: ТРУХА/Харьков
(ОСТОРОЖНО! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!)
Некоторые жители Москвы, очевидно, удивлены происходящим. Взрывы и пожары напугали местных. А некоторые решили и вовсе покинуть ранее безопасную столицу.
Видео: Александр Коваленко/Telegram
(ОСТОРОЖНО! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!)
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: БПЛА, война, рф;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 08:39;