На Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – где были бои
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 15 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Избицкого, Охримовки и Отрадного.
На Купянском – СОУ отбили пять штурмов врага в районе Новоплатоновки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник совершил 76 авиационных ударов, сбросив 243 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9921 дрон-камикадзе и осуществил 2958 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня», – передают в Генштабе.
Потери россиян следующие:
Читайте также: Харьков – в трауре: город простился со спасателями, которых убила РФ (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – где были бои», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 08:15;