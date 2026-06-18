На Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – где были бои

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 15 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Избицкого, Охримовки и Отрадного.

На Купянском – СОУ отбили пять штурмов врага в районе Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник совершил 76 авиационных ударов, сбросив 243 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9921 дрон-камикадзе и осуществил 2958 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня», – передают в Генштабе.

Потери россиян следующие: