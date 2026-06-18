На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – де були бої

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 15 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Ізбицького, Охрімівки та Одрадного.

На Куп’янському – СОУ відбили пʼять штурмів ворога в районі Новоплатонівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у Генштабі.

Втрати росіян такі: