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На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – де були бої

Україна 08:15   18.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – де були бої

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 15 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Ізбицького, Охрімівки та Одрадного.

На Куп’янському – СОУ відбили пʼять штурмів ворога в районі Новоплатонівки та Курилівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у Генштабі.

Втрати росіян такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 15 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.".