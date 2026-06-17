Харків – у жалобі: місто прощалося із рятувальниками, яких вбила РФ (фото)

У Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок повторної ракетної російської атаки, повідомляє ДСНС.

Сьогодні Харків проводив в останню путь рятувальників, які загинули в ніч проти 15 червня під час ліквідації пожежі.

«Окупанти завдали повторного удару по місцю, де вогнеборці ліквідовували наслідки попередньої атаки. Ворог знову цілеспрямовано вдарив по тих, хто рятував людей і допомагав місту оговтатися після обстрілу», — нагадав обставини трагедії начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загинули п’ятеро героїв без зброї — рятувальники 6 пожежно-рятувальної частини Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко і спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

Віддати останню шану загиблим героям прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, керівники органів влади та місцевого самоврядування, мешканці міста. Під прощальні звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь.

Нагадаємо, як раніше писала МГ “Об’єктив”, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення.