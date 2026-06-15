П’ятеро рятувальників загинули, постраждали цивільні: уночі росіяни били БпЛА
Вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку БпЛА. Під ударами був Холодногірський та Шевченківський райони.
Перші “прильоти” були близько 1:30. Мер Ігор Терехов уточнив: ворог атакує Холодногірський район. Після чого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: постраждали троє чоловіків.
“Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані. Медики надають невідкладну допомогу 36-річному чоловіку”, – написав начальник ХОВА.
Також ЗС РФ обстріляли Шевченківський район – за інформацією мера, “прилетіло” біля житлових будинків. Там постраждала 34-річна жінка, її госпіталізували.
Пізніше міністр МВС Ігор Клименко повідомив: під час гасіння пожежі у Харкові загинули п’ятеро рятувальників, ще п’ять – поранені. Трагедія сталася внаслідок повторного російського удару.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 07:10;