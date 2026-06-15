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П’ятеро рятувальників загинули, постраждали цивільні: уночі росіяни били БпЛА

Події 07:10   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро рятувальників загинули, постраждали цивільні: уночі росіяни били БпЛА

Вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку БпЛА. Під ударами був Холодногірський та Шевченківський райони.

Перші “прильоти” були близько 1:30. Мер Ігор Терехов уточнив: ворог атакує Холодногірський район. Після чого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: постраждали троє чоловіків.

“Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані. Медики надають невідкладну допомогу 36-річному чоловіку”, – написав начальник ХОВА.

Також ЗС РФ обстріляли Шевченківський район – за інформацією мера, “прилетіло” біля житлових будинків. Там постраждала 34-річна жінка, її госпіталізували.

Пізніше міністр МВС Ігор Клименко повідомив: під час гасіння пожежі у Харкові загинули п’ятеро рятувальників, ще п’ять – поранені. Трагедія сталася внаслідок повторного російського удару.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку БпЛА. Під ударами був Холодногірський та Шевченківський райони.".