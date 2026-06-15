П’ятеро рятувальників загинули, постраждали цивільні: уночі росіяни били БпЛА

Вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку БпЛА. Під ударами був Холодногірський та Шевченківський райони.

Перші “прильоти” були близько 1:30. Мер Ігор Терехов уточнив: ворог атакує Холодногірський район. Після чого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: постраждали троє чоловіків.

“Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані. Медики надають невідкладну допомогу 36-річному чоловіку”, – написав начальник ХОВА.

Також ЗС РФ обстріляли Шевченківський район – за інформацією мера, “прилетіло” біля житлових будинків. Там постраждала 34-річна жінка, її госпіталізували.

Пізніше міністр МВС Ігор Клименко повідомив: під час гасіння пожежі у Харкові загинули п’ятеро рятувальників, ще п’ять – поранені. Трагедія сталася внаслідок повторного російського удару.