Наслідки ударів по Художньому музею у Харкові (фото, відео)
Росіяни завдали удару по об’єкту культурної та історичної спадщини – Харківському художньому музею.
Близько 18:05 російський БпЛА, попередньо типу Герань-2, поцілив музей у центрі Харкова, повідомила обласна прокуратура.
«Сьогодні вдень внаслідок атаки БпЛА у Харкові загорілася будівля художнього музею. Вогонь охопив понад 1200 кв. м. За попередніми даними, постраждало 4 людей, з них одна дитина. До евакуації музейних експонатів долучилися рятувальники, комунальники, керівництво міста, волонтери та небайдужі харків’яни», – повідомила ДСНС України.
Наразі фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усувають наслідки вечірньої російської атаки, внаслідок якої був пошкоджений художній музей.
Будівля музею, зведена за проєктом архітектора Олексія Бекетова, є однією з визначних історичних споруд міста.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, увечері 14 червня росіяни атакували Харків БпЛА, вдарили по Київському та Холодногірському районам. Пізніше стало відомо, що удар прийшовся по Художньому музею, експонати звідти евакуювали рятувальники ДСНС і команда мера Ігоря Терехова. В результаті постраждали п’ятеро людей, серед них місячна дитина.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 21:12;