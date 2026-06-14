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Шквал, град, гроза. 15 червня у Харкові й області вируватиме небезпечна погода

Погода 15:58   14.06.2026
Оксана Якушко
Шквал, град, гроза. 15 червня у Харкові й області вируватиме небезпечна погода

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 15 червня у Харкові й області повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Вранці та вдень 15 червня очікують у Харкові грози 🌩️.

У Харківській області також прогнозують грози 🌩️, вдень місцями можливий град, очікують шквал 💨 із поривами до 15 – 20 м/с, зазначили метеорологи.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, найспекотнішим стане липень 2026 року, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні, і найбільше – на заході країни. А кліматичне явище «супер Ель-Ніньйо» найбільше проявиться в Україні взимку, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Віра Балабух, українська синоптикиня, кандидатка географічних наук (Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія), завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 15:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища 15 червня у Харкові й області повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".