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Тепло, але без дощу. Прогноз погоди на 18 липня у Харкові й області

Погода 23:43   17.07.2026
Оксана Якушко
Тепло, але без дощу. Прогноз погоди на 18 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 18 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вдень не прогнозують опадів. Але протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують північної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 21 до 26°.

 

У Харкові вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують північної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень прогріється до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 23:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 18 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".