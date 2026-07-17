Тепло, але без дощу. Прогноз погоди на 18 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 18 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вдень не прогнозують опадів. Але протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують північної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 21 до 26°.

У Харкові вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують північної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень прогріється до 22 – 24°.