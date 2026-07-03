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Злива, град і гроза. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові й області

Погода 20:28   03.07.2026
Оксана Якушко
Злива, град і гроза. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 4 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів.

Вдень очікують значний дощ 🌧; можлива гроза ⛈, місцями ймовірний град ⚪️, шквал 💨із поривами 15 – 20 м/с. Загалом вдень триматиметься хмарна погода ☁️.

Вітер прогнозують північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 18 до 23°, вдень від 25 до 30°.

 

У Харкові ніч пройде без істотних опадів. Вдень прогнозують значний дощ 🌧, можлива гроза ⛈, град ⚪️, шквал 💨 із поривами 15 – 20 м/с.

Вітер очікують північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 20 – 22°, вдень прогріється до 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 4 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".