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Злива, град і гроза. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові й області

У Харкові ніч пройде без істотних опадів. Вдень прогнозують значний дощ 🌧, можлива гроза ⛈, град ⚪️, шквал 💨 із поривами 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 18 до 23°, вдень від 25 до 30°.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів.

Прогноз погоди на суботу, 4 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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• Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 4 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".