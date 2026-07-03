Значний дощ, гроза, град та шквал: небезпечно буде на Харківщині у суботу

Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища завтра, 4 липня.

«Вдень 4 липня очікуються: по місту значний дощ, гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с; по області значний дощ, гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с», – зазначив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, цього тижня у Харкові та області було спекотно. Підвищення температури повітря позначалося на пошкодженій російськими обстрілами енергосистемі України. 30 червня в Харківській області вперше за довгий час застосували графіки відключення електроенергії. Однак їх ввели ненадовго, 3 липня відключень не прогнозували.