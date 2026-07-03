У Харкові – «приліт»: вдарив ворожий БпЛА (доповнюється)

3 липня ворог атакував Харків безпілотником.

Доповнено о 12:14. Удар прийшовся по багатоповерхівці, уточнив міський голова Ігор Терехов. Постраждалих та пожежі внаслідок «прильоту» немає.

12:12. Про влучання ворожого дрона по Салтівському району повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Деталі наразі з’ясовують.

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Нагадаємо, у Харкові 2 липня близько 17:50 російський FPV-дрон прилетів по заправці в Київському районі. За даними Харківської обласної прокуратури, поранення дістали троє людей: 37-річний чоловік, 36-річна жінка та 7-річна дівчинка. В мерії уточнили, що постраждалі – родина, вони були в автівці в момент удару. Їх госпіталізували.