В Харькове – «прилет»: ударил вражеский БпЛА (дополняется)

3 июля враг атаковал Харьков беспилотником.

Дополнено в 12:14. Удар пришелся по многоэтажке, уточнил мэр Игорь Терехов. Пострадавших и пожаров в результате «прилета» нет.

12:12. О попадании вражеского дрона по Салтовскому району сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.

Новость будет дополняться.

Напомним, в Харькове 2 июля около 17:50 российский FPV-дрон прилетел по заправке в Киевском районе. По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения получили три человека: 37-летний мужчина, 36-летняя женщина и 7-летняя девочка. В мэрии уточнили, что пострадавшие – семья, они были в машине в момент удара. Их госпитализировали.