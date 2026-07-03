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В Харькове – «прилет»: ударил вражеский БпЛА (дополняется)

Происшествия 12:14   03.07.2026
Виктория Яковенко
В Харькове – «прилет»: ударил вражеский БпЛА (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

3 июля враг атаковал Харьков беспилотником.

Дополнено в 12:14. Удар пришелся по многоэтажке, уточнил мэр Игорь Терехов. Пострадавших и пожаров в результате «прилета» нет.

12:12. О попадании вражеского дрона по Салтовскому району сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.

Новость будет дополняться.

Напомним, в Харькове 2 июля около 17:50 российский FPV-дрон прилетел по заправке в Киевском районе. По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения получили три человека: 37-летний мужчина, 36-летняя женщина и 7-летняя девочка. В мэрии уточнили, что пострадавшие – семья, они были в машине в момент удара. Их госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 12:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июля враг атаковал Харьков беспилотником.".