Возле домов на Салтовке взорвали дымовые шашки: полиция ищет, кто это сделал

Правоохранители устанавливают кто взорвал дымовые шашки возле жилых домов в Харькове.

Событие произошло в Салтовском районе 17 августа, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Пострадавших нет.

«В полицию поступил вызов о взрывах и образовании дымового облака возле жилых домов по улице Академика Павлова. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и изъяла остатки двух пиротехнических изделий дымового типа, которые находятся в свободной продаже», — рассказали правоохранители.

Информацию о происшествии зарегистрировали в установленном процессуальном порядке.

Напомним, 22 июля трое мужчин погибли на Харьковщине из-за неосторожного обращения с боеприпасом. О трагедии, произошедшей в городе Златополь, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда трое жителей Златополя выпивали возле автомобиля. Очевидцы сообщили: один из мужчин передал свою кофту другому. Тот обнаружил гранату в кармане. Далее по неосторожности кто-то выдернул предохранительную чеку – боеприпас сработал. Все трое погибли.