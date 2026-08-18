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Возле домов на Салтовке взорвали дымовые шашки: полиция ищет, кто это сделал

Общество 16:44   18.08.2026
Виктория Яковенко
Возле домов на Салтовке взорвали дымовые шашки: полиция ищет, кто это сделал

Правоохранители устанавливают кто взорвал дымовые шашки возле жилых домов в Харькове.

Событие произошло в Салтовском районе 17 августа, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Пострадавших нет.

«В полицию поступил вызов о взрывах и образовании дымового облака возле жилых домов по улице Академика Павлова. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и изъяла остатки двух пиротехнических изделий дымового типа, которые находятся в свободной продаже», — рассказали правоохранители.

Информацию о происшествии зарегистрировали в установленном процессуальном порядке.

дымовые шашки взорвали возле домов в Харькове

Напомним, 22 июля трое мужчин погибли на Харьковщине из-за неосторожного обращения с боеприпасом. О трагедии, произошедшей в городе Златополь, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда трое жителей Златополя выпивали возле автомобиля. Очевидцы сообщили: один из мужчин передал свою кофту другому. Тот обнаружил гранату в кармане. Далее по неосторожности кто-то выдернул предохранительную чеку – боеприпас сработал. Все трое погибли.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают кто взорвал дымовые шашки возле жилых домов в Харькове.".