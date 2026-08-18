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Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив

Суспільство 16:44   18.08.2026
Вікторія Яковенко
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив

Правоохоронці встановлюють осіб, які підірвали димові шашки біля житлових будинків у Харкові.

Подія сталася в Салтівському районі 17 серпня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Постраждалих немає.

«До поліції надійшов виклик про вибухи та утворення димової хмари біля житлових будинків по вулиці Академіка Павлова. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила залишки від двох піротехнічних виробів димового типу, які перебувають у вільному продажу», – розповіли правоохоронці.

Інформацію про подію зареєстрували у встановленому процесуальному порядку.

дымовые шашки взорвали возле домов в Харькове

Нагадаємо, 22 липня троє чоловіків загинули на Харківщині через необережне поводження з боєприпасом. Про трагедію, що сталася в місті Златопіль, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. За даними правоохоронців, вибух стався, коли троє жителів Златополя випивали біля автівки. Очевидці повідомили: один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той виявив гранату в кишені. Далі через необережність хтось висмикнув запобіжну чеку – боєприпас спрацював. Усі троє загинули.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють осіб, які підірвали димові шашки біля житлових будинків у Харкові.".