Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив

Правоохоронці встановлюють осіб, які підірвали димові шашки біля житлових будинків у Харкові.

Подія сталася в Салтівському районі 17 серпня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Постраждалих немає.

«До поліції надійшов виклик про вибухи та утворення димової хмари біля житлових будинків по вулиці Академіка Павлова. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила залишки від двох піротехнічних виробів димового типу, які перебувають у вільному продажу», – розповіли правоохоронці.

Інформацію про подію зареєстрували у встановленому процесуальному порядку.

Нагадаємо, 22 липня троє чоловіків загинули на Харківщині через необережне поводження з боєприпасом. Про трагедію, що сталася в місті Златопіль, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. За даними правоохоронців, вибух стався, коли троє жителів Златополя випивали біля автівки. Очевидці повідомили: один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той виявив гранату в кишені. Далі через необережність хтось висмикнув запобіжну чеку – боєприпас спрацював. Усі троє загинули.