Переселенець в Ізюмі, ймовірно, реєстрував Starlink для росіян: він у СІЗО

Слідство вважає, що в Ізюмі 33-річний чоловік зареєстрував 27 терміналів супутникового зв’язку. Один із них згодом опинився у російських військових на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – безробітний переселенець із тимчасово окупованого Хрустального Луганської області. Після переїзду до Ізюма він шукав заробітку в соціальних мережах, де, за версією слідства, на нього вийшов представник РФ.

«Вони продовжили спілкування через телеграм. Російський куратор запропонував чоловіку за гроші реєструвати термінали Starlink. Той погодився. Для активації одного з них фігурант залучив підставну особу, після чого надіслав представнику держави-агресорки фотозвіт про виконану роботу. За це отримав на банківську картку 1500 гривень», – встановили правоохоронці.

Надалі, кажуть в прокуратурі, один із зареєстрованих чоловіком терміналів використовувався російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області. Його застосовували для забезпечення зв’язку та управління ударними безпілотниками.

Загалом чоловік зареєстрував 27 терміналів, з’ясувала прокуратура. Наразі правоохоронці перевіряють можливий російський слід та встановлюють усі обставини їх використання.

Фігуранту повідомили про підозру у держзраді. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ вважає, що житель Харкова організував шахрайську схему із фейковими зборами коштів під виглядом допомоги українським військовим.