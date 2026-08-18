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Збирав кошти нібито для ЗСУ, а витрачав на себе: підозра харків’янину

Суспільство 13:13   18.08.2026
Вікторія Яковенко
Збирав кошти нібито для ЗСУ, а витрачав на себе: підозра харків’янину Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці вважають, що житель Харкова організував шахрайську схему із фейковими зборами коштів під виглядом допомоги українським військовим.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант використовував у соцмережах і месенджерах фотографії та звернення військовослужбовців із реальних благодійних зборів, які знаходив у харківських телеграм-каналах.

псевдосборы организовал харьковчанин
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Надалі він розміщував ці матеріали на власних інформаційних ресурсах, замінюючи реквізити для переказу коштів на власні банківські рахунки. Після завершення таких «зборів» отримані від громадян гроші зловмисник не спрямовував на потреби українських захисників, а використовував на власний розсуд», – з’ясувалаа СБУ.

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, донати чоловік, зокрема, витрачав на погашення кредитів у банках.

Силовики провели обшуки вдома у харків’янина. Також правоохоронці встановили потерпілих і провели аналіз руху коштів на банківських рахунках, які використовувалися для організації псевдозборів.

«Зібрані докази підтвердили факти надходження коштів від громадян під приводом їх подальшого використання для потреб ЗСУ та подальшого привласнення зловмисником», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та постраждалих.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 13:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що житель Харкова організував шахрайську схему із фейковими зборами коштів під виглядом допомоги українським військовим.".