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Серед головних цілей Харків: NYT про перехоплений план РФ знеструмити Україну

Події 10:28   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Серед головних цілей Харків: NYT про перехоплений план РФ знеструмити Україну

Видання The New York Times розкрило деталі перехопленого плану РФ щодо підготовки до найпотужнішого удару по об’єктах критичної інфраструктури. Йдеться про документ, який представив міністр енергетики Денис Шмигаль партнерам у Парижі ще два тижні тому. Після чого одразу два джерела розповіли подробиці плану РФ, стверджують у NYT.

За даними видання, Росія планує застосувати близько тисячі ракет, БпЛА та авіабомб, щоб знищити об’єкти критичної інфраструктури і тим самим практично повністю залишити Україну без світла, тепла та води.

“Найтривожнішим у документі є те, що Росія має намір змусити три діючі атомні електростанції України — основу її енергетичної інфраструктури — зупинитися, випустивши ракети по електричних розподільних підстанціях, що з’єднують їх з енергосистемою. Розподільні підстанції розташовані менш ніж в милі від реакторів. У плані також йдеться, що Москва завдасть ударів по системі водопостачання України, включаючи насосні станції та очисні споруди, десятками балістичних ракет і бомб», – пишуть журналісти.

При цьому акцентують, що раніше Росія ще не завдавала по таких об’єктах настільки масованих ударів. Тим часом, в Україні нібито несподівано заявили: серйозні перебої з водопостачанням можуть стати серйозною проблемою – резервні можливості країни досить обмежені.

“Кінцева мета — відключити великі українські міста від електроенергії, тепла та води, що може спричинити гуманітарну кризу. Київ, Харків та Одеса виділені як головні цілі, і планується скоротити постачання електроенергії в цих містах на 90 відсотків, скоротити постачання опалення до 90 відсотків та серйозно порушити роботу каналізаційної системи”, – підкреслили у статті.

Також у NYT нагадали, що і сам президент Володимир Путін уже говорив про помсту за атаки на російські НПЗ. Тоді диктатор лякав ударами, які призведуть до руйнування енергетичної інфраструктури. Проте журналісти зазначили, що Україна неодноразово заявляла про підготовку до надзвичайно важкої зими, у тому числі – про будівництво захисних споруд над енергооб’єктами. Не новиною відключення світла стануть і для мирних жителів, які вже кілька років стикаються з подібними проблемами. Так жителі переважно запаслися обігрівачами, повербанками та іншими зарядними пристроями, зазначили у статті.

“Чи виконає Росія стратегію, викладену в документі, і чи досягне вона успіху, якщо це зробить – ще доведеться побачити”, – підбили підсумки в матеріалі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 10:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після чого одразу два джерела розповіли подробиці плану РФ, стверджують у NYT.".