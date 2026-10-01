Реактивний “шахед” вдарив по Харкову: що відомо

Вибух пролунав у Харкові близько 21:20 1 жовтня. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “приліт”.

“Реактивним “шахедом” ворог вдарив по Основ’янському району. Наслідки вивчаємо”, – написав Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що інформація про постраждалих не надходила.

Перед цим у Харкові був ще один “приліт” – ударного дрона в Київському районі. Про постраждалих чи руйнування інформації не було.

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Зазначимо, що реактивними дронами російська армія в останній місяць активно атакує Київ. А напередодні технологічний радник президента Сергій Бескрестнов повідомив, що РФ вперше застосувала боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження – ним знищили опору високовольтної ЛЕП у Києві.