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У Харкові собака покусала кішку: тварину зняли з дерева комунальники

Події 19:32   01.10.2026
Тетяна Литвіна
У Харкові собака покусала кішку: тварину зняли з дерева комунальники

Кішку врятували співробітники Департаменту надзвичайних ситуацій та СКП “Харківзеленбуд”. Налякана та покусана тварина залізла на дерево і не могла спуститися самостійно, повідомили у прес-службі міськради.

У міськраді кажуть, що власниця зверталася по допомогу до різних служб, проте там їй відмовили.

кішка на дереві
Фото: Харківська міська рада

“Фахівці обережно зняли кішку з дерева і передали її власниці. Попереду тварину чекають обстеження та лікування”, – кажуть у мерії.

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Нагадаємо, косулю, яка заплуталася в антидроновій сітці, врятували воїни на Вовчанському напрямку. Її врятували пілоти БАР “АРЕС”, які поверталися із ротації.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 19:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кішку врятували співробітники Департаменту надзвичайних ситуацій та СКП “Харківзеленбуд”. Налякана та покусана тварина залізла на дерево і не могла спуститися самостійно".