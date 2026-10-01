У Харкові собака покусала кішку: тварину зняли з дерева комунальники

Кішку врятували співробітники Департаменту надзвичайних ситуацій та СКП “Харківзеленбуд”. Налякана та покусана тварина залізла на дерево і не могла спуститися самостійно, повідомили у прес-службі міськради.

У міськраді кажуть, що власниця зверталася по допомогу до різних служб, проте там їй відмовили.

“Фахівці обережно зняли кішку з дерева і передали її власниці. Попереду тварину чекають обстеження та лікування”, – кажуть у мерії.

Нагадаємо, косулю, яка заплуталася в антидроновій сітці, врятували воїни на Вовчанському напрямку. Її врятували пілоти БАР “АРЕС”, які поверталися із ротації.