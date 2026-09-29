Жорік та Кузя із Краматорська шукають собі нову родину

Мопс Жорік та кіт Кузя шукають собі новий дім – у Харкові чи інших містах України. Чотирилапі приїхали із Краматорська в одній переносці та стали за цей час нерозлучними друзями, розповіли волонтери організації “Порятунок тварин Харків”.

Вони наголосили: весь час тварини не відходять один від одного. До того ж, кіт помітно нервує, а мопс одразу відчуває це і намагається підтримати товариша.

“Жорік це відчуває, і намагається його заспокоїти, вилизує його, спеціально лягає поруч з ним. І Кузі одразу стає спокійніше. Мопсик Жорік у свою чергу дуже орієнтований на людину – він погано бачить, але як тільки чує кроки у свій бік, – одразу встає і починає вас шукати“, – поділилися волонтери.

Через це розлучати друзів не хочуть і прагнуть знайти сім’ю, яка забере обох пухнастих.

Котик Кузя кастрований. І Кузя, і Жорік завжди жили у квартирі – чисто домашні.

Охочі забрати тварин можуть звертатися за телефоном:

+380664008942 (WhatsApp/Viber/Telegram)