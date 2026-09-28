Почалося: перші важкі удари по Харкову цієї осені – підсумки 28 вересня

43 людини постраждали внаслідок повітряної атаки на Харків 28 вересня. Удень були перебої з електрикою після «прильоту» по Індустріальному району. Білецький заявив про звільнення територій під час третього сезону операції «Вівальді». «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

43 людини постраждали, серед них – 11 дітей. Такі, за даними обласної прокуратури, наслідки повітряної атаки, якої місто зазнало близько 04:00 28 вересня. «Прильоти» були в Салтівському та Київському районах. Яку саме зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією – це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірність удару ракетою «Бандероль». У Київському районі прилетіло по приватному сектору. На Салтівці влучання було прямо в багатоповерхівку. Зруйноване перекриття між третім і четвертим поверхами. У квартирі, куди поцілили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали важких поранень. Батько виніс їх із помешкання самостійно. У лікарнях внаслідок атаки опинилися чоловік 43 років і 14-річна дівчинка з вибуховими пораненнями. У решти постраждалих – стрес і травми легкого та середнього ступенів тяжкості.

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По об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі Харкова вгатили росіяни сьогодні вдень. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Інформації про постраждалих не було. Одразу після «прильоту» в місті почалися стрибки напруги в електромережі. Через перебої в енергопостачанні були затримки в русі електротранспорту.

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький підтвердив звільнення населених пунктів Рідкодуб, Катеринівка та Нове – біля адмінкордону Донецької та Харківської областей. Загалом під час третього сезону операції «Вівальді» звільнено 51 кв. км української території. Білецький відзначив, що цей етап мав переломне значення для всієї операції, адже під контроль оборонців перейшли ключові висоти навколо Нового. Росіяни масовано здавалися в полон – обмінний фонд поповнили на 250 голів.

Хлопець отримав опіки 60% тіла внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку в селі Катеринівка на Лозівщині. Цей удар, що стався 21 вересня, також забрав життя мами Олександра Ірини Цяцьки.

Автобуси не ходитимуть із 29 вересня. Причина – в постійних атаках російських безпілотників, повідомило золочівське видання «Зоря». Рішення ухвалив автоперевізник.

МР «Об’єктив» також повідомляла 25 вересня:

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