Троє померлих, тисячі постраждалих: ситуація зі сказом на Харківщині

Троє людей померло за роки війни і понад 3 тисячі звертаються через укуси тварин щорічно – статистику захворюваності на сказ на Харківщині озвучили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб у Всесвітній день боротьби зі сказом, 28 вересня.

З початку повномасштабної війни в Харківській області зареєстровано три летальні випадки сказу серед людей – у 2022, 2024 роках та у січні 2026 року. У всіх трьох випадках після контакту з твариною постраждалі не звернулися за медичною допомогою та не отримали необхідної антирабічної профілактики.

У 2026 році 85 осіб (5 з них – за останні дні) постраждали від тварин, у яких було підтверджено сказ. Усі постраждалі отримали антирабічну допомогу та не захворіли.

Також суттєво зросла частка постраждалих, яким через характер контакту з твариною призначалося антирабічне лікування. У 2026 році вона склала 51,2% (1576 осіб) проти 20,0% у 2022 році. Також у 2026 році 417 постраждалим через тяжкі локалізації укусів було введено антирабічний імуноглобулін.

Загалом через укуси та інші пошкодження, завдані тваринами, за медичною допомогою щорічно звертаються тисячі мешканців області.

2025 року зареєстровано 3326 таких звернень, а за 8 місяців 2026 – вже 3077.

У 2026 році кількість звернень щодо пошкоджень, завданих тваринами, зросла на 37,2%. Найбільше зростання зафіксовано в:

Берестинському районі – на 43,3%,

Лозівському – на 54,9%,

у Харкові – на 55,7%.

Від безпритульних тварин у 2026 році постраждали 1238 осіб – це 40,2% усіх, хто звернувся за медичною допомогою через пошкодження тваринами.

У прифронтових громадах частка таких випадків значно вища:

у Шевченківському – 72,6%,

Великобурлуцькому – 76,9%,

Боровському – 100%,

Ізюмському – 59,8%.

Ще 100 осіб отримали ушкодження від диких тварин, із них 36 – від лисиць.

Епідеміологи фіксують поширення сказу серед тварин в області з 2023 року. Водночас проведення оральної імунізації диких м’ясоїдних тварин у 2024–2026 роках та активізація вакцинації свійських тварин допомогли знизити інтенсивність поширення.

За 9 місяців 2026 року в області зареєстровано 34 випадки сказу серед тварин проти 45 за аналогічний період 2025 року.

Сказ виявили у:

16 кішок,

13 собак,

3 лисиць,

кажанів,

бика.

Найбільше випадків зареєстровано у Харківському та Берестинському районах. У містах області зафіксовано 10 випадків, з них 4 – у Харкові: два серед собак, по одному – у кажана та лисиці.

У центрі кажуть, що до початку повномасштабного вторгнення захворюваність вдавалося контролювати завдяки оральній імунізації диких тварин, планової вакцинації свійських тварин, налагодженій системі антирабічної допомоги та інформаційно-роз’яснювальній роботі з населенням.

Бойові дії та мінування територій, міграція диких тварин до населених пунктів, зростання кількості бездомних тварин, а також обмежений доступ до медичної допомоги у прифронтових громадах ускладнили проведення лікувальних та профілактичних заходів.

“Сказ – це захворювання, розвиток якого можна попередити, якщо вчасно звернутися за медичною допомогою та розпочати антирабічну профілактику. Після укусу, подряпини або ослинення твариною не можна чекати появи симптомів чи сподіватися, що ушкодження незначне. Необхідно якнайшвидше звернутися до медичного закладу, де фахівці оцінять ризик та визначать необхідний обсяг профілактичних заходів”, – закликає головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота.

Нагадаємо, Обласний центр контролю та профілактики хвороб опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, які працюють на Харківщині. Знайти пункти можна також на інтерактивній карті на сайті Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.