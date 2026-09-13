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Щеплення від сказу: де у Харкові та області безкоштовно вакцинують тварин

Суспільство 11:15   13.09.2026
Олена Нагорна
Щеплення від сказу: де у Харкові та області безкоштовно вакцинують тварин Фото: пресслужба ХМР

У громадах Харківської області з 14 вересня стартує черговий етап планової вакцинації домашніх улюбленців проти сказу.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області, лише за минулий тиждень (з 7 по 11 вересня) фахівці прищепили майже 7700 тварин.

Графік роботи мобільних бригад та ветеринарних ділянок у районах області на 14–20 вересня:

Харків

  • 14–20 вересня (з 9:00 до 12:00): вул. Золочівська, 8Б;

  • 15 вересня: вул. Вишнева (з 10:00 до 12:00), вул. Підгірна (подвірний обхід, з 16:00 до 18:00), пров. Семиградський (подвірний обхід, з 14:00 до 16:00);

  • 16 вересня: вул. Рильського (біля магазину, з 15:00 до 17:00), пров. Челебіївський (з 14:00 до 16:00);

  • 17 вересня: вул. Підгірна та пров. Борщевський (з 16:00 до 18:00), вул. Хуторянська (з 10:00 до 12:00), вул. Феодосійська (з 14:00 до 16:00);

  • 18 вересня: пров. Латвійський, 8, в’їзд Луї Пастера (з 16:00 до 18:00), пров. Шевченківський (біля кіоску, з 15:00 до 17:00);

  • 19 вересня: пров. Сичівський (з 10:00 до 12:00);

  • 20 вересня: пров. Стрілецький (з 10:00 до 12:00).

Населені пункти Харківського району

  • Дергачі: в’їзд Сосновий, 18 — 14–20 вересня (з 9:00 до 14:00); вул. Трудова, пров. Партизанів, пров. Петропавлівський — 14–20 вересня (з 9:00 до 13:00);

  • Люботин: Квартал Героїв Афганців — 14 вересня (з 9:00 до 15:00); вул. Ветеринарна, 45 — 15–20 вересня (з 9:00 до 13:00); Квартал Дубрава — 17 вересня (з 9:00 до 15:00); Квартал Дуншівка — 18 вересня (з 9:00 до 15:00);

  • Мерефа: вул. Лесі Українки, 77 — 14–20 вересня (з 9:00 до 12:00);

  • сел. Пісочин: вул. Транспортна, 20 — 14–20 вересня (з 9:00 до 12:00);

  • сел. Безлюдівка: ветеринарна дільниця — 16 та 19 вересня (з 9:00 до 12:00);

  • сел. Вільшани: вул. Парківська, 12 — 14–20 вересня (з 9:00 до 14:00);

  • Нововодолазька ДВМ: 14–20 вересня (з 10:00 до 12:00);

  • Подвірні обходи: с. Курортне, с. Польова — 14–15 вересня (з 9:00 до 13:00); с. Бахметівка — 15 вересня (з 8:00 до 10:00); с. В’язове — 15–20 вересня (з 9:00 до 13:00); смт Коротич — 16–17 вересня (з 13:30 до 16:00); с. Лизогубівка — 17 вересня (з 9:00 до 12:00).

Ізюмський район

  • Ізюм: на дільниці — 14–18 вересня (з 8:00 до 16:00);

  • Барвінкове: на дільниці — 18 вересня (з 8:00 до 17:00);

  • с. Довгалівка: вул. Космонавтів — 14 вересня (з 8:00 до 14:00); вул. Транспортна, Нагорна — 15 вересня (з 9:00 до 15:00);

  • с. Савинці: вул. Центральна, Шкільна, Садова (виводка в парку) — 17–18 вересня (з 9:00 до 16:00);

  • Подвірний обхід: с. Веселе — 14 вересня (з 7:30 до 13:00); с. Рідне — 15 вересня (з 6:30 до 13:30); с. Нова Павлівка — 16 вересня (з 7:30 до 12:30); с. Архангелівка — 17 вересня (з 6:30 до 12:00).

Куп’янський район

  • сел. Шевченкове: вул. Харківський шлях та приміщення дільниці ДВМ — 14–18 вересня;

  • села: Підсереднє, Сірий Яр, Дорошенкове, Малахове — 14–17 вересня; Шевченкове, Михайлівка, Заміст, Горяне — 18 вересня.

Чугуївський район

  • Чугуїв: на дільниці — 14–18 вересня (з 9:00 до 12:00);

  • Печенізька громада: сел. Печеніги, села Мартове, Артемівка — 14–18 вересня;

  • Зміївська громада (подвірно): села Красна Поляна, Борова, Таранівка — 14–18 вересня (з 9:00 до 13:00);

  • Слобожанська громада (подвірно): с. Геніївка — 14–18 вересня (з 9:00 до 13:00).

Берестинський район

  • Берестинська громада: села Зоряне, Вишневе, Тишенківка — 14–18 вересня (з 9:00 до 16:00);

  • Сахновщинська громада: села Малі Бучки, Великі Бучки, Багата Чернещина — 14–18 вересня (з 9:00 до 16:00);

  • Зачепилівська громада: села Романівка, Устимівка — 14–18 вересня (з 8:00 до 12:00);

  • Кегичівська громада: с. Павлівка — 14–16 вересня (з 9:00 до 12:00); с. Мажарка — 17–18 вересня (з 9:00 до 12:00).

Лозівський та Богодухівський райони: Щеплення здійснюються за адресами лікарень та дільниць ветеринарної медицини.

Власникам тварин, чиї населені пункти не потрапили до переліку мобільних бригад, рекомендують звертатися безпосередньо до найближчої державної установи ветеринарної медицини. Повний перелік контактів та адрес доступний на офіційних ресурсах відомства.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Обласний центр контролю та профілактики хвороб раніше опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, які працюють на Харківщині.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 11:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У громадах Харківської області з 14 вересня стартує черговий етап планової вакцинації домашніх улюбленців проти сказу.".