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Прививки от бешенства: где в Харькове и области бесплатно вакцинируют животных

Общество 11:15   13.09.2026
Елена Нагорная
Прививки от бешенства: где в Харькове и области бесплатно вакцинируют животных Фото: пресс-служба ХГС

В громадах Харьковской области с 14 сентября стартует очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, только за прошедшую неделю (с 7 по 11 сентября) специалисты привили почти 7700 животных.

График работы мобильных бригад и ветеринарных участков в районах области на 14–20 сентября:

Харьков:

  • 14–20 сентября (9:00–12:00): ул. Золочевская, 8Б;

  • 15 сентября: ул. Вишневая (10:00–12:00), ул. Подгорная (подворный обход, 16:00–18:00), пер. Семиградский (подворный обход, 14:00–16:00);

  • 16 сентября: ул. Рыльского (у магазина, 15:00–17:00), пер. Челебиевский (14:00–16:00);

  • 17 сентября: ул. Подгорная и пер. Борщевский (16:00–18:00), ул. Хуторянская (10:00–12:00), ул. Феодосийская (14:00–16:00);

  • 18 сентября: пер. Латвийский, 8, въезд Луи Пастера (16:00–18:00), пер. Шевченковский (у киоска, 15:00–17:00);

  • 19 сентября: пер. Сычевский (10:00–12:00);

  • 20 сентября: пер. Стрелецкий (10:00–12:00).

Харьковский район:

  • Дергачи: въезд Сосновый, 18 — 14–20 сентября (9:00–14:00); ул. Трудовая, пер. Партизан, пер. Петропавловский — 14–20 сентября (9:00–13:00);

  • Люботин: Квартал Героев Афганцев — 14 сентября (9:00–15:00); ул. Ветеринарная, 45 — 15–20 сентября (9:00–13:00); Квартал Дубрава — 17 сентября (9:00–15:00); Квартал Дуншовка — 18 сентября (9:00–15:00);

  • Мерефа: ул. Леси Украинки, 77 — 14–20 сентября (9:00–12:00);

  • пос. Песочин: ул. Транспортная, 20 — 14–20 сентября (9:00–12:00);

  • пос. Безлюдовка: ветучасток — 16 и 19 сентября (9:00–12:00);

  • пос. Ольшаны: ул. Парковская, 12 — 14–20 сентября (9:00–14:00);

  • Нововодолажская УВМ: 14–20 сентября (10:00–12:00);

  • Подворные обходы: с. Курортное, с. Полевая — 14–15 сентября (9:00–13:00); с. Бахметовка — 15 сентября (8:00–10:00); с. Вязовое — 15–20 сентября (9:00–13:00); пгт Коротич — 16–17 сентября (13:30–16:00); с. Лизогубовка — 17 сентября (9:00–12:00).

Изюмский район:

  • Изюм: на участке — 14–18 сентября (8:00–16:00);

  • Барвенково: на участке — 18 сентября (8:00–17:00);

  • с. Довгалевка: ул. Космонавтов — 14 сентября (8:00–14:00); ул. Транспортная, Нагорная — 15 сентября (9:00–15:00);

  • с. Савинцы: ул. Центральная, Школьная, Садовая (выводка в парке) — 17–18 сентября (9:00–16:00);

  • Подворный обход: с. Веселое — 14 сентября (7:30–13:00); с. Родное — 15 сентября (6:30–13:30); с. Новая Павловка — 16 сентября (7:30–12:30); с. Архангеловка — 17 сентября (6:30–12:00).

Купянский район:

  • пос. Шевченково: ул. Харьковский шлях и помещение участка УВМ — 14–18 сентября;

  • Села: Подсреднее, Серый Яр, Дорошенково, Малахово — 14–17 сентября; Шевченково, Михайловка, Замест, Горяное — 18 сентября.

Чугуевский район:

  • Чугуев: на участке — 14–18 сентября (9:00–12:00);

  • Печенежская громада: пгт Печенеги, села Мартовое, Артемовка — 14–18 сентября;

  • Змиевская громада (подворно): села Красная Поляна, Боровая, Тарановка — 14–18 сентября (9:00–13:00);

  • Слобожанская громада (подворно): с. Гениевка — 14–18 сентября (9:00–13:00).

Берестинский район:

  • Берестинская громада: села Зоряное, Вишневое, Тишенковка — 14–18 сентября (9:00–16:00);

  • Сахновщинская громада: села Малые Бучки, Большие Бучки, Богатая Чернещина — 14–18 сентября (9:00–16:00);

  • Зачепиловская громада: села Романовка, Устимовка — 14–18 сентября (8:00–12:00);

  • Кегичевская громада: с. Павловка — 14–16 сентября (9:00–12:00); с. Мажарка — 17–18 сентября (9:00–12:00).

Лозовский и Богодуховский районы: Прививки осуществляются по адресам государственных больниц и участков ветеринарной медицины.

Владельцам животных, чьи населенные пункты не попали в перечень мобильных бригад, рекомендуют обращаться напрямую в ближайшее государственное учреждение ветеринарной медицины. Полный перечень контактов и адресов доступен на официальных ресурсах ведомства.

Как сообщала МГ «Объектив», Областной центр контроля и профилактики болезней ранее опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают на Харьковщине.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В громадах Харьковской области с 14 сентября стартует очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства.".