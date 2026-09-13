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Шанс для школьников и студентов: в Харькове молодежь научат создавать бизнес

Общество 10:07   13.09.2026
Елена Нагорная
Шанс для школьников и студентов: в Харькове молодежь научат создавать бизнес

В Украине стартовал набор в Youthquake — национальный бизнес-инкубатор для молодежи, который поможет школьникам и студентам пройти путь от первой идеи до бизнес-плана, прототипа или минимально жизнеспособного продукта, получить практические знания, менторскую поддержку и побороться за финансовую помощь. Одно из офлайн-мероприятий состоится в Харькове — в центре поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес».

Программа объединит более тысячи участников со всей Украины, которые будут работать в сформированных почти 320 командах. Присоединиться могут школьники в возрасте 13–17 лет, а также студенты и молодежь 18–25 лет, которые хотят попробовать себя в предпринимательстве, проверить собственную идею на практике или уже работают над своим первым продуктом, рассказали МГ «Объектив» в Kharkiv IT Cluster.

Общий фонд финансовой поддержки составляет более 11 миллионов гривен. По результатам обучения, промежуточного питчинга и финального Grand Demo Day поддержку получат 40 команд.

Образовательная программа продлится три месяца и объединит десять образовательных модулей, практическую работу, встречи с предпринимателями и регулярную менторскую поддержку.

Участникам доступны три лектория:
Национальный — базовый онлайн-формат для всех зарегистрированных участников, который будет проходить отдельно для школьников и студентов. Программа поможет сформировать системное понимание предпринимательства, рынка и создания продукта, а также проработать идею в формате бизнес-плана или MVP.
Мотивирующий — совместные онлайн-встречи Startup Talks с основателями стартапов и предпринимателями, доступные всем зарегистрированным участникам. Спикеры будут делиться практическими кейсами и опытом создания и развития проектов.
Углубленный — интенсивный практический формат, который будет проходить параллельно с онлайн-обучением отдельно для школьников и студентов. Участники будут тестировать гипотезы, работать с менторами, получать индивидуальные консультации и готовить проекты к питчингу.

Претендовать на финансирование смогут только участники углубленного формата обучения.

Углубленный формат программы будет доступен офлайн и онлайн. Один из офлайн-буткампов пройдет в Харькове — в центре поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес». Поэтому харьковские команды смогут работать над своими проектами вживую.

Основные направления проектов

Участники будут работать в рамках одного из шести направлений в зависимости от своей идеи или MVP:

Digital Products — мобильные приложения, веб-платформы, маркетплейсы, программное обеспечение, IoT и другие цифровые сервисы;
Manufacturing Projects — физические продукты, собственные бренды и инновационные решения в сфере производства;
Service Solutions — B2B-решения, образовательные, медицинские, технологические и другие сервисы;
STEAM / Science-intensive Projects — технологические и научные разработки, предусматривающие исследования, тестирование и экспериментальную разработку;
GreenTech — решения в сфере устойчивой энергетики, эффективного использования ресурсов, переработки и уменьшения влияния на окружающую среду;
AgroTech — технологии для агросектора, автоматизация, аналитика и цифровые решения для развития агробизнеса.

Финансирование и Grand Demo Day: что получат лучшие команды

По результатам обучения, промежуточного питчинга и финальных этапов 40 команд получат финансовую поддержку для развития своих проектов. Кульминацией станет Grand Demo Day, во время которого сильнейшие команды представят свои решения перед экспертами и партнерами программы. Победители получат главные награды: 500 тысяч гривен — в категории «Школьники» и 1,5 миллиона гривен — в категории «Студенты».

Кто будет помогать командам развивать проекты?

На протяжении программы команды будут работать с менторами в соответствии с направлением своих проектов, принимать участие в консультациях и получать обратную связь от экспертов.

Финалисты также получат дополнительные возможности от партнеров программы для развития проектов, знакомства с предпринимательской и технологической экосистемой и расширения профессиональных контактов.

Амбассадорами Youthquake стали украинская рэп-исполнительница, автор песен и инфлюенсер alyona alyona, учитель физики и информатики Руслан Игоревич, Федерация киберспорта Украины и украинская медиакомпания Maincast.

Как присоединиться?

Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить онлайн-анкету. Командам школьников нужно описать свою идею и ответить на вопросы регистрационной формы. Студенческие команды дополнительно подают презентацию своего MVP — питч-дек до десяти слайдов.

Если хотите присоединиться к программе офлайн в Харькове, при регистрации выберите опцию «Хочу присоединиться к углубленному лекторию», а среди предложенных центров — Харьков.

Регистрация длится до 18 сентября включительно. Узнать больше о программе, выбрать трек и подать заявку можно на официальном сайте Youthquake по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 10:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине стартовал набор в Youthquake — национальный бизнес-инкубатор для молодежи.".